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فلسطينية محجبة تحصد لقب الأكثر أناقة.. وآشتون كوتشر أول المهنئين

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الخميس 30-07-2015 23:55

حصلت الطالبة الأمريكية الفلسطينية الأصل أبرار شاهين، على لقب الأكثر أناقة خلال حفل تخرجها من مدرسة كليفتون الثانوية ، حسب تصويت زملائها.

ومن جانبه ساند النجم الأمريكي الشهير Ashton Kutcher الطالبة شاهين، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي Facebook، ونشر مقالاً حول فوز أبرار التي غيرت المفهوم السائد عن الفتاة المحجبة، وذلك بأزيائها المحتشمة والأنيقة بنفس الوقت.

وأكثر ما أثار إعجاب Ashton ، هو أن الشابة الفلسطينية حصلت على اللقب بتصويت زملائها في المدرسة وأغلبهم لا ينتمون للإسلام.

واضاف النجم العالمي الشهير قائلاً: أشعري بالقلق حيال ما تشعرين به وليس تجاه ما يشعره الآخرين عنك.

وأعربت أبرار عن سعادتها بتعليق Kutcher على فوزها باللقب، حيث أنه من أهم وألمع نجوم العالم.

 

 

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