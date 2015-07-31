العثور على جثة معاق متحللة داخل عقار تحت الإنشاء بالبحيرة

تلقى صباح اليوم اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر من "م ا م د" طالب ومقيم أرض الجمعية مركز بدر بالعثور على جثة متحللة داخل عقار تحت الإنشاء ملك والده بذات الناحية.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود عقار تحت الإنشاء مكون من عدد (12) طابقا ووجود جثة متحللة بالطابق الخامس لشاب فى العقد الثالث من العمر متوسط البنية يرتدى كامل ملابسه بنطلون جينز أزرق وقميص أحمر اللون – وينتعل شبشب.

وبتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالنشر عن الجثة بأوصافها تبين أنها لعاطل ومقيم قرية السلام دائرة المركز (معاق ذهنياً) ومحرر بغيابه المحضر رقم 3273/2015 إدارى المركز بتاريخ 15 الجارى.

باستدعاء والده "ع م ج" فلاح ومقيم بذات الناحية تعرف على الجثة وأضاف بأن نجله كان يعانى من إعاقة ذهنية ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر العام وتحرر المحضر 3480/2015 إدارى المركز وجارى العرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.