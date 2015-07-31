القبض على عاطل وبحوزته 5 كيلو بانجو جنوب بنى سويف

تمكنت المباحث الجنائية ببنى سويف جنوب بنى سويف من ضبط عاطل، وبحوزته 5 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه بمركز الفشن.

كان الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن قد تلقى معلومات تفيد قيام المدعو راشد شحاتة من مدينة الفشن بالاتجار فى المخدرات، وعلى الفوروبعد التأكد من صحة المعلومات تم إخطار العميد خالد جبيلى رئيس المباحث الجنائية الذى أصدر تعليماته بسرعة ضبط المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن النقيبان حسام الريدى ومحمد محروس معاونا مباحث الفشن من ضبط المتهم وبحوزته 5 كيلو بانجو، وحرر محضر بالواقعة، وبإحالته للنيابة أمر المستشارمصطفى خليل مدير نيابة الفشن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.