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أمن القاهرة يداهم كورنيش النيل لتطهيره من الباعة ورفع الإشغالات

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أمن القاهرة يداهم كورنيش النيل لتطهيره من الباعة ورفع الإشغالات أمن القاهرة يداهم كورنيش النيل لتطهيره من الباعة ورفع الإشغالات
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، استهدفت رفع كل الإشغالات والتعديات والمخالفات وغلق المقاهى والمحال التجارية المخالفة، والأسواق العشوائية، بشوارع العاصمة، وضبط الباعة الجائلين ممن يعملون على إعاقة الحركة المرورية، بهدف تفعيل التواجد الأمنى وإعادة الوجه الحضارى لشوارع العاصمة ومنطقة الكورنيش.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، وبمشاركة قوات أمن القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، منطقة كورنيش النيل من القديمة وحتى حلوان.

وأسفرت الحملات عن ضبط وتنفيذ (275 إزالة إدارية، 101 إشغال طريق، 32 تلوث بيئة، 134 بائعا متجولا، 4 عربات مأكولات، 7 إدارة محل بدون ترخيص، 3 عدم حمل شهادة صحية )، وسوف تتواصل الحملات على كافة المحاور لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضارى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بالتزامن مع القيام بحملات أخرى بكافة المناطق والمحاور والميادين بالعاصمة على مدار اليوم لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، وقامت الأجهزة الأمنية بالمديرية بتعيين خدمات بالمناطق التى تم استهدافها بحملات الفترة الماضية للحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج ومنع عودة الإشغالات والباعة الجائلين.
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