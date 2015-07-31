أهالى كفر الدوار يحبطون عملية سرقة بالإكراه ويضبطون المتهمين

أحبط أهالى كفر الدوار اليوم عملية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض، والاستيلاء على مبلغ مالى من مندوب مبيعات، تم إخطار الأجهزة الأمنية.

وبالانتقال والفحص تبين قيام كل من "م م ك" جزار ومقيم بولس قسم كفر الدوار سبق اتهامه فى (3) قضايا متنوعة (مخدرات ، سرقة) آخرها القضية رقم 12150/2014 جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات" و"أ ر ش م" عاطل ومقيم شارع الجمهورية قسم كفر الدوار سبق اتهامه فى (5) قضايا متنوعة (سرقة – نشل – مخدرات) آخرها القضية 8869/2007 جنح قسم مطروح "سرقة "، و"ح م أ م ن" عاطل ومقيم أرض العمدة قسم كفر الدوار سبق اتهامه فى (5) قضايا متنوعة (سرقة – سلاح أبيض) آخرها القضية 227/2010 جنح قسم كفر الدوار "سلاح بدون ترخيص" بالشروع فى سرقة السيارة رقم س ن ى 7154 ميكروباص بيضاء اللون كرهاً عن قائدها "إ ص ع ى" مندوب مبيعات ومقيم شارع نصر القبارى الإسكندرية، تحت تهديد السلاح الأبيض والاستيلاء على 1490 جنيها وبعض متعلقاته إلا أنه قاومهم بمساعدة الأهالى.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم حقيبة جلد سوداء اللون بداخلها سلاح أبيض "مطواة" والمبلغ المالى سالف الذكر وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.