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لاعب من الوادى الجديد يفوز ببطولة العالم في الأوليمبياد الخاص بلوس أنجلوس

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لاعب من الوادى الجديد يفوز ببطولة العالم في الأوليمبياد الخاص بلوس أنجلوس لاعب من الوادى الجديد يفوز ببطولة العالم في الأوليمبياد الخاص بلوس أنجلوس

اللاعب محمد أحمد حمودة

صرحت نجلاء عبد الرحمن مسئول الأولمبياد الخاص بالوادى الجديد، أن اللاعب محمد أحمد حمودة من مركز الداخلة بالوادي الجديد قد حصل علي المركز الأول علي العالم في لعبة “تنس الطاولة” في بطولة الأوليمبياد الخاص بلوس أنجلوس بأمريكا.

وقالت عبدالرحمن إن الاعب محمد حمودة حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في لعبة تنس الطاولة في مسابقة الأوليمبياد الخاص والتي أقيمت بالقاهرة في ألعاب تنس الطاولة وكرة القدم وقيادة الدراجات خلال الفترة 24-27 أغسطس العام الماضي 2014 بمجمع الصالات المغطاة بالقاهرة ومركز الأوليمبياد الخاص.

وأضافت أن اللاعب تم إعداده بشكل عالي تسبب في حصوله على الميداليات الذهبية في المسابقات الرياضية على مستوى الجمهورية وتم إعداده بشكل جيد لخوض منافسات لعبة تنس الطاولة في البطولة الدولية للأوليمبياد الخاص بأمريكا .

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