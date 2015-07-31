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الكهرباء: لا تخفيف للأحمال أمس.. والمتوقع اليوم 27000 ميجاوات

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الكهرباء: لا تخفيف للأحمال أمس.. والمتوقع اليوم 27000 ميجاوات الكهرباء: لا تخفيف للأحمال أمس.. والمتوقع اليوم 27000 ميجاوات

أرشيفية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس , مشيرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة يبلغ 27000 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الحادية عشرة صباحا.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك , أما اللون البرتقالي أو الأصفر فيشيران إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك , واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

وتناشد الشركة القابضة لكهرباء جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف تأثير أي فصل محتمل للأحمال.

أ ش أ

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