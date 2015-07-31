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ضربة أخرى ليوفنتوس قبل موقعة السوبر ضد لاتسيو

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ضربة أخرى ليوفنتوس قبل موقعة السوبر ضد لاتسيو ضربة أخرى ليوفنتوس قبل موقعة السوبر ضد لاتسيو

تعرض نادي يوفنتوس لضربة أخرى في خط دفاعه قبل موقعة السوبر الإيطالي يوم 7 أغسطس المقبل أمام لاتسيو.

فبعد أن تأكد غياب المدافع أندريا بارزالي للإصابة، سيفتقد الفريق أيضا لخدمات مدافعه المخضرم جيورجيو كيلليني.

وسيغيب الأخير عن الفريق لمدة 20 يوما بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المباراة الودية ليوفنتوس أمام ليجيا جدانسك البولندي.

وأكد نادي يوفنتوس أن اللاعب سيتخلف عن رحلة الفريق لمدينة شانغهاي الصينية حيث مواجهة السوبر أمام نسور العاصمة، وأنه سيسابق الزمن حتى يكون مستعدا لانطلاقة حملة النادي في الدفاع عن لقبه في الدوري أمام أودينيزي يوم 23 أغسطس.

وكان كيلليني قد غاب عن مباراة الفريق الأهم الموسم الماضي للإصابة، حين خسر يوفنتوس أمام برشلونة 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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