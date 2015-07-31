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تقرير.. دجيكو يتوصل لاتفاق مع روما

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تقرير.. دجيكو يتوصل لاتفاق مع روما تقرير.. دجيكو يتوصل لاتفاق مع روما

أفادت (سكاي سبورتس) الإنجليزية بأن المهاجم البوسني إدين دجيكو اتفق مع روما بشأن الانتقال له الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الناديين، روما ومانشستر سيتي، لم يتفقا بعد على المقابل المادي الذي سيرحل به المهاجم الدولي من وصيف إنجلترا لوصيف إيطاليا.

وأكد التقرير أن دجيكو قد يكون اللاعب الثالث الذي ينضم من الدوري الإنجليزي لفريق العاصمة الإيطالية بعد فويسش تشيزني حارس أرسنال الذي سينتقل على سبيل الإعارة، ومحمد صلاح لاعب تشيلسي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من روما.

ولم يشارك دجيكو كثيرا مع سيتي الموسم الماضي في الدوري، وأصبح مكانه مع الفريق مهددا بعد قدوم رحيم سترلينج من ليفربول ومن قبله وليفريد بوني المهاجم الإيفواري.

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