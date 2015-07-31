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' جوارديولا سيرحل عن بايرن العام القادم '

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' جوارديولا سيرحل عن بايرن العام القادم ' ' جوارديولا سيرحل عن بايرن العام القادم '

أكد ستيفان إيفينبيرج لاعب بايرن ميونيخ السابق أن مدرب الفريق حاليا جوسيب جوارديولا لن يستمر مع البافاري بعد انتهاء الموسم المقبل.

وقال قائد الفريق البافاري السابق لشبكة (سكاي سبورتس) الإنجليزية:"أنا متأكد بأن جوارديولا لن يكون مدربا لبايرن بعد انتهاء موسم 2015-2016".

وأضاف "بديله؟ أفكر في يورجن كلوب. هو بالتأكيد بديل محتمل لجوارديولا في ميونيخ".

وكانت (BeIN Sports) قد أكدت أن المدرب الإسباني سينتقل إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل من بوابة نادي مانشستر سيتي.

وكثر الحديث عن رحيل جوارديولا عن بايرن عقب خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام برشلونة قبل أن يؤكد استمراره مع الفريق لموسم أخر.

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