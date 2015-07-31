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النقل: فتح كوبرى السلام ونقل العبّارتين القاهرة والرياض للقناة 6 أغسطس

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النقل: فتح كوبرى السلام ونقل العبّارتين القاهرة والرياض للقناة 6 أغسطس النقل: فتح كوبرى السلام ونقل العبّارتين القاهرة والرياض للقناة 6 أغسطس
أعلن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، عن اتخاذ قرار بفتح كوبرى السلام أعلى نفق قناة السويس يوم 6 أغسطس المقبل لنقل مركبات الحضور لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بالإضافة نقل العبّارتين "الرياض" و"القاهرة" من ميناء الغردقة وسفاجا للعمل بقناة السويس 6 أغسطس لنقل الحضور للحفل بجانب معديات قناة السويس.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه اتفق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على هذا القرار ونقل العبّارتين للعمل بالقناة يوم الافتتاح لنقل الحضور للحفل، لافتا إلى أن كل عبّارة ستنقل على الأقل ألف ركاب فى الرحلة الواحدة، مستطردا: "وزارة النقل تشارك فى مؤسسات الدولة فى هذا الحدث التاريخى".

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