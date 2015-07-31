بالفيديو.. القوات المسلحة تنتهى من رفع كفاءة معهد القلب القومى خلال شهر

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تنفيذ أعمال رفع الكفاءة الهندسية والإدارية لمعهد القلب القومى بعد أقل من شهر تلقى التكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة فى رفع مستوى الخدمات التى يقدمها المعهد وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقد شملت المكونات الرئيسية للمشروع أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية وشبكات التكييف المركزى لمنطقة العيادات الخارجية ومنطقة انتظار المرضى والتى تضم 22 عيادة والصيدلية ومكتب خدمة المواطنين والاستعلامات وشئون المرضى ومناطق الانتظار والكافيتريات ودورات المياه.

بالإضافة إلى تطوير منطقة الاستقبال والطوارئ والتى تتكون من منطقة انتظار للجمهور ومنطقة الفحص للرجال والسيدات التى تضم 11 سريرا، والعناية المتوسطة التى تضم 8 أسرّة، والعناية الحرجة التى تضم 4 أسرّة.

كما تم رفع كفاءة وحدة الرعاية المركزة للأطفال والتى تضم 7 أسرّة لرعاية أطفال، بالإضافة إلى سرير بغرفة الحجز.

وتطوير ورفع كفاءة الطرقات الداخلية للمعهد وغرف الإقامة للنزلاء والتى تقدر بـ50 غرفة للمرضى و9 غرف إدارية و4 غرف سكن الأطباء والتمريض و3 غرف للرعاية المركزة.

كما شملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى نفذتها إدارة الأشغال العسكرية وأعمال رفع كفاءة شبكة المراقبة بالكاميرات وشبكة نظم المعلومات وشبكة السنترال وشبكة الصوتيات وشبكة انتظار المريض وشبكة التكييف المركزى وشبكة الإنذار بالحريق واستدعاء الممرضات بغرف المرضى.

كما امتدت أعمال التطوير لتشمل أعمال التنسيق الحضارى للموقع العام للمعهد ورفع كفاءة جميع الواجهات الخارجية والمداخل الرئيسة وتجديدها بمرمات ودهانات مقاومة للعوامل الجوية، وتركيب الإضاءة الخارجية وإنشاء مظلة بمنطقة حجز تذاكر دخول العيادات الخارجية للتخفيف عن المترددين على المعهد أعمال تركيب الانترلوك والبردورات وأعمال زراعات بالمدخل الرئيسى للمبنى.

من جانبه أعربت الأطقم الطبية والتمريضية والمرضى المترددين على المستشفى عن سعادتهم بهذا الإنجاز الإنسانى والوطنى الذى أسهمت به القوات المسلحة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية بالمعهد الذى يخدم قطاعا عريضا من أبناء الشعب المصرى خاصة من محدودى الدخل.

وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولرجال القوات المسلحة على دورهم الفعال فى مسيرة البناء الحضارى لمصر والتصدى للتطرف والإهمال وتوفير الأمن والاستقرار لأبناء الشعب المصرى.