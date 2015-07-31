أبو مازن: حرق الطفل الفلسطينى جريمة حرب.. وسنتوجه لـ"الجنائية الدولية"

أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الجمعة، أنه ينوى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردا على استشهاد طفل فلسطينى فى حريق أضرمه مستوطنون بمنزل فى الضفة الغربية المحتلة، واصفا ما حدث بأنه "جريمة حرب" جديدة.

وقال عباس من مقر الرئاسة فى رام الله، إنه يعد ملفا سيرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور، مضيفاً: "نستيقظ كل يوم على جريمة من جرائم المستوطنين، إنها جريمة حرب".

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