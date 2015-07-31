بالفيديو.. "السكة الحديد": تصنيع 212 عربة قطار وتجديد 300 أخرى

أكدت نجوى البير رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكة الحديد، أنه تم تصنيع 212 عربة جديدة، فى أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بعد وصول هياكلها من الصين، كما تم الاتفاق مع "العربية للتصنيع" على تجديد 300 عربة مميزة ضمن أسطول السكة الحديد المكون من 800 عربة مميزة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية بهيئة السكة الحديد، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "on tv" ببرنامج "صباح أون"، إنه تم تنفيذ اختبار السير لأول قطار مصرى مكيف أمس الخميس، كمرحلة أخيرة من مراحل القبول والاستلام من إجمالى 23 قطارا، بمعدل تنفيذ 2 قطار شهريا فى كل قطار 18 عربة.