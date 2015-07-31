إنفوجرافيك – مدربون مصريون ' رايح جاي '

حسام حسن يعود للمصري. طارق يحيى يستعد لقيادة طلائع الجيش بعد المصري والإسماعيلي.

طلائع الجيش هو المحطة الأخيرة لمسيرة طويلة لأنور سلامة وطلعت يوسف.

هي ظاهرة ملفتة للنظر في الكرة المصرية. كثرة تنقل المدربين بين الفرق في فترة زمنية قصيرة.

فأحيانا يصل الأمر إلى أن يتولى المدرب المصري 3 أندية في موسم واحد.

فطارق يحيى سيقود الجيش عقب توليه المصري في بداية الموسم ثم الإسماعيلي.

حسام حسن يستعد لولاية ثالثة مع المصري عقب قيادة الزمالك ثم الاتحاد السكندري.

يقدم FilGoal.com إنفوجرافيك لأكثر 5 مدربين تنقلا بين الأندية في السنوات الأخيرة.

الأكثر من بينهم هو الثنائي أنور سلامة وطلعت يوسف. الأول كان مدربا للشرقية قبل الانتقال للقناة ثم جولدي قبل أن يكون الجيش هو أخر فريق يتولى قيادته مطلع الموسم الحالي.

بينما يوسف كان مدربا للاتحاد ثم الكروم ثم عاد لزعيم الثغر ثم بلدية المحلة وكانت آخر محطاته التدريبية هو فريق الجيش الذي رحل عنه قبل مواجهة الزمالك الأربعاء في الدوري.

حلمي طولان مر بـ9 محطات تدريبية حتى اللحظة. البداية كانت طويلة مع حرس الحدود والنهاية كانت قصيرة مع سموحة.

حسام حسن بدأ مع المصري ثم المصرية للاتصالات ثم الزمالك والآن يعود لبورسعيد مجددا. 8 محطات تدريبية حتى اللحظة.

وسيكون الجيش هو المحطة الثامنة أيضا لطارق يحيى الذي بدأ مع المصرية للاتصالات ثم أسمنت السويس.