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مستشفى برجيل ينقذ حياة رضيع أصيب بمرض نادر

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مستشفى برجيل ينقذ حياة رضيع أصيب بمرض نادر مستشفى برجيل ينقذ حياة رضيع أصيب بمرض نادر

نجح فريق من الجراحين في مستشفى برجيل في علاج إحدى حالات انسداد القنوات المرارية المعقدة، التي أصيب بها الطفل محمد إبراهيم كياني، الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر.

وقال الدكتور أمين الجوهري، استشاري جراحة الأطفال في المستشفى: عندما وصل الطفل محمد إلى المستشفى كان يعاني من حالة انسداد القنوات المرارية أدت إلى تشمع الكبد وإصابة الطفل باليرقان نتيجة لإهمال الحالة وعدم معالجتها، مشيراً إلى أنه عادة يتم عملية زرع كبد للأطفال الذين يعانون من مثل هذه الحالات.

ويعد انسداد القنوات المرارية عند الولادة أحد الأمراض النادرة الحدوث، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة الأميركية إلى أنه يصيب واحداً من بين كل 18 ألف طفل من الأطفال الرضع. ويستهدف هذا المرض كلاً من الكبد والقنوات الصفراوية عند حديثي الولادة ويشكل تهديداً مباشراً على حياتهم.

وقد أجرى الدكتور أمين الجوهري وفريقه بنجاح عملية «مفاغرة بابية معوية» للطفل، وهي عبارة عن إجراء يهدف إلى إعادة تدفق الصفراء من الكبد إلى الأمعاء/ وأزال الدكتور الجوهري أثناء العملية الجراحية القنوات الصفراوية التالفة وتحديد قنوات أخرى صغيرة كانت لا تزال مفتوحة، إضافة إلى تصريف الصفراء المتجمعة، ثم تم وصل عروة من الأمعاء مع الجزء السليم من الكبد، بحيث يتيح ذلك تدفق الصفراء عبر ما تبقى من القنوات الصفراوية السليمة إلى الأمعاء مباشرة.

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