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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يزوران أسرة الشهيد الفلاسي

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يزوران أسرة الشهيد الفلاسي محمد بن راشد ومحمد بن زايد يزوران أسرة الشهيد الفلاسي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .. منزل فقيد الوطن الشهيد سيف يوسف أحمد الفلاسي قبل ظهر اليوم.

رافق سموهم خلال الزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. 

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