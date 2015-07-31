إصابة 13 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة – القطامية

أصيب 13 راكبا صباح اليوم الجمعة فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة - القطامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى السويس العام، والتأمين الصحى بالسويس.

كان اللواء جمال عبدالبارئ، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائده وانحراف عجلة القيادة فى يد السائق بعد انفجار الإطار الأمامى.

وأوضح مصدر طبى أن المصابين حالتهم مستقرة وبينهم أطفال وسيدات كانوا يستقلون السيارة الميكروباص، ويتلقون العلاج بالمستشفيين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.