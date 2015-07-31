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"أوقاف الشرقية" تحرر محضرا ضد شخص "سب الدين" فى مسجد بمنيا القمح

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"أوقاف الشرقية" تحرر محضرا ضد شخص "سب الدين" فى مسجد بمنيا القمح "أوقاف الشرقية" تحرر محضرا ضد شخص "سب الدين" فى مسجد بمنيا القمح
حررت مديرية الأوقاف بالشرقية، محضرا بمركز شرطة منيا القمح يحمل رقم 265/32 أحوال، ضد أحد الأشخاص اقتحم المسجد الكبير بقرية تلبانة وتعدى بالألفاظ النابية و"سب الدين" على عامل العهدة بالمسجد بسبب خلاف سابق.

وقال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه فور علمه بالواقعة كلف الشيخ سعد نصار، مدير إدارة أوقاف منيا القمح، بالتوجه لمركز الشرطة بموجب أحقيته للضبطية القضائية لتحرير محضر بالواقعة.

وأكد "وكيل الوزارة" أنه لن يتهاون مع أى فعل يمس هيبة المساجد والعاملين فيها أو العبث بها، وسنقف بالمرصاد لأى شخص يحاول المساس بهم.

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مصر 365