أول فيديو لوصول الفرقاطة "تحيا مصر" إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية

يعرض " اليوم السابع " فيديو لوصول الفرقاطة فريم متعددة المهام، التى تسلمتها مصر رسميا من فرنسا، ودخلت الخدمة فى صفوف القوات البحرية المصرية تحت مسمى " تحيا مصر" أمس الخميس فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وتداول نشطاء فيديو وصول الفرقاطة تحيا مصر، وقد أطلقت سفن الأسطول المصرى الصفارات البحرية لإعلان دخولها الخدمة ووصولها إلى القاعدة البحرية برأس التين.

فيما تنشر "اليوم السابع"، صورة للفرقاطة فريم متعددة المهام الجديدة التى دخلت الخدمة فى صفوف القوات البحرية المصرية تحت مسمى "تحيا مصر" والعلم المصرى يرفرف أعلاها، عقب وصولها إلى قاعدة رأس التين البحرية، بعد رحلة استغرقت 5 أيام فى مياه البحر المتوسط من ميناء لوريان الفرنسى.

ومن المقرر أن تحتفل القوات البحرية اليوم الجمعة بانضمام الفرقاطة فريم كأحدث الوحدات البحرية إليها، وسيتم رفع العلم المصرى عليها لإعلان دخولها الخدمة، ومشاركتها فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.