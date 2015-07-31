"أوقاف سوهاج" تنظم قافلة دينية بمركز جرجا حول سماحة الإسلام وخلق الرسول

أكد إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية نظمت قافلة دينية بمركز جرجا تحت عنوان "التمسك بأخلاق الرسول صَلِّى الله عليه وسلم والبعد عن كل شىء يخالف منهج النبوة"، بحضور الشيخ عبد العاطى عبد الرحمن مزيد مدير عام الإدارة بجرجا، وعلى جابر صالح كبير مفتشى الإدارة بجرجا، والدكتور عبد الصمد عبدالحفيظ أحمد رئيس المساجد الحكومية بالإدارة والشيخ أسامة السيوطى رئيس الإرشاد الدينى بالإدارة.

وتحدث عبد العاطى عبد الرحمن عن التمسك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن كل شىء يخالف منهج النبوة فى السماحة واليسر والاعتدال، وتحذير الناس من السقوط فى شرك الأفكار التى تؤدى إلى العنف والبعد عن الشريعة السمحة.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير العلاقات العامة بالمديرية، أن هذه القوافل تأتى فى إطار حرص مديرية الأوقاف بسوهاج فى تكثيف التوعية والثقافة الفكرية الإسلامية فى سلسلة قوافل على مستوى المحافظة تحذر من الفكر المتشدد المتطرف.