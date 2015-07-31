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تكثيف أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس

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تكثيف أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس تكثيف أمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس
شهد محيط نفق الشهيد أحمد حمدى، اليوم الجمعة، تكثيفا أمنيا وتواجدا شرطيا مكثفا، بالتنسيق مع قوات حرس حدود الجيش الثالث، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى والتفتيش على السيارات المارة عبر النفق من وإلى سيناء.

كما شهد محيط المجرى الملاحى حركة أمنية وتواجدا ملحوظا لقوات الجيش، وعمل كمائن بالقرب من نقاط التأمين بطول شاطئ القناة حتى حدود محافظة الإسماعيلية.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن انتشار قوات الشرطة والجيش يأتى ضمن خطة تأمين المناطق الحيوية بالمحافظة قبل افتتاح قناة السويس الجديد، موضحا أن جميع المنشآت والمبانى الحكومية وشركات البترول والكهرباء والموانئ تشهد تأمينا كاملا وتواجدا ملحوظا من عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث.

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