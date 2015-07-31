اعتماد 7.5 مليون جنيه لاستكمال أعمال مزلقان ذكى بطوخ

أكد المهندس عبد البر حشيش رئيس مدينة طوخ أنه تم اعتماد 7.5 مليون جنيه لاستكمال أعمال مشروع تطوير نفق مزلقان "ذكى" على طريق مصر الإسكندرية الزراعى السريع بمركز طوخ، وذلك للحد من الحوادث المرورية بالمنطقة وخدمة المواطنين الذين يعبرون الطريق السريع يوميا.

وقال رئيس المدينة - في تصريح له اليوم - إنه قد تم الانتهاء من عملية تحويل المجرى المائى وهى المرحلة الأصعب فى تنفيذ المشروع ويجرى حاليا العمل فى تحديد المسارات المرورية لاستيعاب السيارات وعبور المشاة بطريقة آمنة من خلال 3 حارات مرورية وذلك لحماية أرواح المواطنين بالقرى الواقعة شرق وغرب الطريق الزراعى السريع والسكة الحديد.