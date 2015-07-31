أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مبادرات بالإسماعيلية لتوزيع تيشرتات وأعلام بافتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
مبادرات بالإسماعيلية لتوزيع تيشرتات وأعلام بافتتاح قناة السويس الجديدة مبادرات بالإسماعيلية لتوزيع تيشرتات وأعلام بافتتاح قناة السويس الجديدة
أطلقت الحملة الشعبية لتنمية والمجلس القومى للقبائل المصرية بالتعاون مع مركز قرطبة مبادرة شعبية للمشاركة فى استعدادات محافظة الإسماعيلية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

قال سليمان الحوت منسق الحملة : "حرصا منا على المشاركة الشعبية والاحتفال فى كل مكان بهدية أم الدنيا لكل الدنيا سوف تنطلق غدا السبت 1 أغسطس مبادرة مصر بتفرج وأنا مصرى وبافتخر ويتضمن توزيع 5000 تيشيرت وكاب و2000 علم مصرى على السائقين و الشباب فى الميادين و الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية منها منطقة الموقف الجديد وميدان الممر وموقف الفردوس التى تشهد كثافات مرورية وتواجد ملحوظ من المواطنين".

وأشار الحوت، إلى أن الهدف من تدشين المبادرة هو المشاركة فى فعاليات حدث عالمى تحت شعار "مصر بتفرح" وفى إطار المشاركة الشعبية لشباب مصر فى تجميل صورة الإسماعيلية ومصر أمام ضيوف القناة ملوك ورؤساء العالم.

وأضاف صلاح داود وكيل لجنة الشباب بالمجلس القومى لشئون القبائل المصرية أن الحملة تتضمن أيضا تشغيل أغانى وطنية واحتفالات شعبية وعروض للسمسمية تجوب أنحاء المحافظة احتفالا بالانتهاء من شق ممر مائى عالمى أثبت للعالم كفاءة وقدرة المصريين على الإعجاز والإنجاز خلال مدة عام واحد لافتا إلى أن الإسماعيلية ستكون محط أنظار العالم كله لذا وجب على الشباب والحملات الشعبية أن تشارك فى ظهور المحافظة بأجمل وأنقى ثوب خلال عرس افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف داود لأنه جارى التجهيز لحفل شعبى كبرى احتفالا بافتتاح قناة السويس بحضور أكبر نجوم الغناء والفن فى مصر والوطن العربى تحت رعاية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»