مبادرات بالإسماعيلية لتوزيع تيشرتات وأعلام بافتتاح قناة السويس الجديدة

أطلقت الحملة الشعبية لتنمية مصر والمجلس القومى للقبائل المصرية بالتعاون مع مركز قرطبة مبادرة شعبية للمشاركة فى استعدادات محافظة الإسماعيلية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

قال سليمان الحوت منسق الحملة : "حرصا منا على المشاركة الشعبية والاحتفال فى كل مكان بهدية أم الدنيا لكل الدنيا سوف تنطلق غدا السبت 1 أغسطس مبادرة مصر بتفرج وأنا مصرى وبافتخر ويتضمن توزيع 5000 تيشيرت وكاب و2000 علم مصرى على السائقين و الشباب فى الميادين و الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية منها منطقة الموقف الجديد وميدان الممر وموقف الفردوس التى تشهد كثافات مرورية وتواجد ملحوظ من المواطنين".

وأشار الحوت، إلى أن الهدف من تدشين المبادرة هو المشاركة فى فعاليات حدث عالمى تحت شعار "مصر بتفرح" وفى إطار المشاركة الشعبية لشباب مصر فى تجميل صورة الإسماعيلية ومصر أمام ضيوف القناة ملوك ورؤساء العالم.

وأضاف صلاح داود وكيل لجنة الشباب بالمجلس القومى لشئون القبائل المصرية أن الحملة تتضمن أيضا تشغيل أغانى وطنية واحتفالات شعبية وعروض للسمسمية تجوب أنحاء المحافظة احتفالا بالانتهاء من شق ممر مائى عالمى أثبت للعالم كفاءة وقدرة المصريين على الإعجاز والإنجاز خلال مدة عام واحد لافتا إلى أن الإسماعيلية ستكون محط أنظار العالم كله لذا وجب على الشباب والحملات الشعبية أن تشارك فى ظهور المحافظة بأجمل وأنقى ثوب خلال عرس افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف داود لأنه جارى التجهيز لحفل شعبى كبرى احتفالا بافتتاح قناة السويس بحضور أكبر نجوم الغناء والفن فى مصر والوطن العربى تحت رعاية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.