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فى الصيف.. ما تحرمش نفسك من الآيس كريم واختار اللى مايزودش وزنك

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فى الصيف.. ما تحرمش نفسك من الآيس كريم واختار اللى مايزودش وزنك فى الصيف.. ما تحرمش نفسك من الآيس كريم واختار اللى مايزودش وزنك
الآيس كريم والمياه الغازية والعصائر المثلجة من أنواع الطعام التى يحرص الجميع على تناولها فى فصل الصيف، فى محاولة لمواجهة حرارة الجو والتلطيف منها.

وبالطبع فالامتناع عن تناول تلك المأكولات أمر فى غاية الصعوبة لدى البعض، لذا فغالبًا ما يواجه راغبو النحافة صراعًا طوال شهور الصيف، بين تناول المثلجات الممتعة ورغبتهم فى خسارة الوزن الزائد.

ولهؤلاء يقدم الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، وصفة سحرية للتمتع بمثلجات الصيف فى الأيام الحارة، دون القلق من زيادة الوزن وأهم تلك النصائح هى:

- استبدل المشروبات الغازية بعصير الفواكه الطازجة، منزوعة السكر. ويمكنك إضافة الثلج إليها لمنحها انتعاشًا صيفيًا كما يمكن استبدال السكر العادى بالسكر الدايت.
>- انتقى أنواع الآيس كريم بالفواكه بدلا من الكريمة والشيكولاتة والمكسرات.
>- يفضل إعداد الآيس كريم فى المنزل باستخدام عصير الفواكة الطازجة، وإضافة اللبن منزوع الدسم بدلا من الكريمة الدسمة، وأيضًا يفضل استخدام والسكر الدايت كبديل للسكر العادى.

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