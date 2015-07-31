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صحفي إيطالي لـ في الجول: استقبال جمهور روما لصلاح لن يتكرر إلا إذا انضم إبراهيموفيتش

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صحفي إيطالي لـ في الجول: استقبال جمهور روما لصلاح لن يتكرر إلا إذا انضم إبراهيموفيتش صحفي إيطالي لـ في الجول: استقبال جمهور روما لصلاح لن يتكرر إلا إذا انضم إبراهيموفيتش

فسّر ستيفانو بيكيري الصحفي المسؤول عن تغطية رحلة محمد صلاح جناح تشيلسي في روما حتى الكشف الطبي أسباب الاستقبال الحافل للنجم المصري.

وكان في استقبال صلاح عشرات من مشجعي روما في المطار وحرصوا على التقاط صور تذكارية معه تمهيدا لانتقاله للذئاب.

وقال الصحفي المسؤول في جريدة كوريري ديللو سبورت الإيطالية الشهيرة لـ FilGoal.com : "السر في استقبال صلاح الكبير يعود ليناير الماضي".

وأضاف "الجمهور كان يريد انضمام صلاح لكن ساباتيني أراد ضم سيدو دومبيا فغضب الجمهور لأنهم يثقون في قدرات اللاعب المصري".

وتابع "عندما تألق صلاح مع فيورنتينا اشتعل غضب جمهور روما.. وعندما اقترب من الانضمام كانوا في انتظاره بكثافة".

وأوضح بيكيري "روما ضم خوان إيتوربي وآدم لياييتش وهما ثنائي قوي لكن لم يحظ بهذا الاستقبال".

وتابع "جمهور روما عاطفي للغاية والفريق هو حياتهم.. أي لاعب ينضم يصبح واحدا من العائلة وإذا رحل يتحول لعدو بشكل مفاجيء وغريب".

وأشار "لن تشاهدوا الاستقبال الذي حظى به صلاح إلا لو انضم زلاتان إبراهيموفيتش".

وأتم "وقتها سيتحول المطار لساحة حرب".

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