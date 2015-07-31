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ميدو يقود وفد الإسماعيلي المتوجه للزمالك من أجل انتقالات اللاعبين

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ميدو يقود وفد الإسماعيلي المتوجه للزمالك من أجل انتقالات اللاعبين ميدو يقود وفد الإسماعيلي المتوجه للزمالك من أجل انتقالات اللاعبين

سيقود أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي وفد النادي، المتضمن حسين أبو السعود عضو مجلس الإدارة، المتوجه للزمالك من أجل الاجتماع مع إدارته.

وستكون الجلسة بين مسؤولي الناديين حول مقترحات بشأن سوق انتقالات اللاعبين، وكيف يستفيد الطرفين منها.

ويسعى الإسماعيلي للحصول على خدمات رباعي الزمالك أحمد علي، محمد عبد الرازق بازوكا، أحمد سمير ويوسف أوباما.

وكانت إدارة الزمالك قد وافقت على انتقال الظهير الأيسر أحمد سمير للإسماعيلي على سبيل الإعارة.

ويسعى ميدو لبناء فريق قوي للدراويش قادر على المنافسة بقوة الموسم المقبل، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة بربع نهائي كأس يوم 13 أغسطس المقبل.

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