كوريا الجنوبية تتهم “الشمالية” وإيران بتزويد الحوثي بصواريخ “سكود”

قال مسؤول استخباراتي بكوريا الجنوبية، إن بلاده حصلت على أدلة تؤكد أن كوريا الشمالية هي التي زودت الحوثيين بصواريخ “سكود”.

ووجه جهاز مخابرات كوريا الجنوبية أصابع الاتهام بتسليح الحوثيين سراً إلى إيران، باعتبارها أحد أهم عملاء كوريا الشمالية في الشرق الأوسط، كما أكد تقرير حديث للمخابرات أن لديه معلومات موثقة أن كوريا الشمالية هي التي قدمت صواريخ سكود (روسية الصنع) للحوثيين، وفقًا لما ذكره موقع “24″ الإماراتي.

إلى ذلك اهتمت الصحافة الأمريكية بالتصريحات الكورية، حيث نقل موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز” عن بعض المسؤولين الأمريكيين قولهم، إنه من غير المستغرب أن تقوم كوريا الشمالية بذلك، فمن المعروف أن النظام الكوري قام ببيع الكثير من الأسلحة لإيران وسوريا وباكستان، طلباً للحصول على عملات أجنبية.

يذكر أن الحوثيين قاموا منذ بداية المواجهات بينهم وبين قوات التحالف، بتوجيه 20 صاروخ سكود ضد أهداف متفرقة في المملكة، وتمكَّنت المملكة من اعتراض 40% من هذه الصواريخ وتم تدميرها بنجاح قبل وصولها لأهدافها.وفقاً لموقع عاجل.