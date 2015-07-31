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بعد حرقهم رضيع فلسطيني.. نتنياهو يصف المستوطنين اليهود بـ «الإرهابيين» و«سفلة»

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بعد حرقهم رضيع فلسطيني.. نتنياهو يصف المستوطنين اليهود بـ «الإرهابيين» و«سفلة» بعد حرقهم رضيع فلسطيني.. نتنياهو يصف المستوطنين اليهود بـ «الإرهابيين» و«سفلة»

بنيامين نتنياهو – رئيس وزراء اسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحريق الذي أضرمه مستوطنون في منزل بالضفة الغربية المحتلة، وأدى إلى مقتل رضيع حرقًا، وإصابة ذويه بجروح، بالـ”العمل الإرهابي”، معربا عن صدمته من ما أسماها بـ”جريمة الكراهية”.

وصرح نتنياهو، لراديو “صوت إسرائيل”، اليوم، الجمعة،: “إنه عمل إرهابي بكل معنى الكلمة”، مشيرا إلى أنه أصدر الأمر لقوات الأمن من أجل استخدام كل الوسائل لإلقاء القبض على المجرمين وإحالتهم إلى القضاء، لافتا إلى معارضة لهذه الأعمال المروعة والسافلة.

وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية، أفادت- في وقت سابق- بأن 4 مستوطنين أضرموا النار في منزل واقع عند مدخل بلدة دوما، وكتبوا شعارات على أحد الجدران قبل أن يهربوا إلى مستوطنة مجاورة.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت- أمس الاول- على مخططات بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم مبنيين أقامهما مستوطنون على أراضي فلسطينية، خاصة في مستوطنة “بيت إيل” القريبة من مدينة رام الله.

وأفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على مشاريع لإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في “بيت ايل” على الفور.

وأشارت إلى أنه تقرر دفع مشاريع بناء في مستوطنات “بسغات زئيف” و”راموت” و”غيلو” و”جبل أبو غنيم” بالقدس الشرقية المحتلة.

 أ ش أ

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