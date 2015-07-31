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لتجنب الجوع بعد السباحة فى الصيف تناول الفول أو الشوفان على الإفطار

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لتجنب الجوع بعد السباحة فى الصيف تناول الفول أو الشوفان على الإفطار لتجنب الجوع بعد السباحة فى الصيف تناول الفول أو الشوفان على الإفطار
السباحة من أهم الممارسات الرياضية التى يفضلها الكثيرون فى فصل الصيف، والمعروف أن تلك الرياضة تفقد الجسم العديد من عناصره الهامة، وترفع من نوبات الشعور بالجوع نتيجة لبذل مجود عال فى ممارستها.

ولتجنب نوبات الجوع أثناء وبعد ممارسة السباحة، يقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة عدد من النصائح الهامة مؤكدا أن ممارسة الرياضة بشكل عام لا تعنى كارتا اخضر للإسراف فى تناول الطعام.

بل على العكس فممارسة السباحة تعد فرصة ذهبية لخسارة الوزن الزائد فى فصل الصيف، والأمر يعتمد على نوعية الطعام التى نتناولها قبل وبعد السباحة.

وينصح خالد بتناول طبقا من الفول أو الشوفان قبل نزول البحر أو المسبح فى وجبة الافطار، وهو ما يكفى للقضاء على الشعور بالجوع لساعات طويلة، أما بعد إنهاء السباحة يفضل الحصول على وجبة عالية البروتين كالسمك أو الدجاج المشوى، مع تجنب تناول كميات كبيرة من النشويات، والحرص ايضا على تناول الفواكة أو عصائر الفواكة الطازجة خالية السكر، لتعويض نقص العناصر المفرزة مع العرق.

وبالطبع يجب تناول ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربع ليترات من الماء يوميا طوال شهور الصيف.

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مصر 365

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