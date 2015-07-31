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جمعية رسالة بسوهاج تنظم حفلا للمكفوفين وتوزع الهدايا عليهم

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جمعية رسالة بسوهاج تنظم حفلا للمكفوفين وتوزع الهدايا عليهم جمعية رسالة بسوهاج تنظم حفلا للمكفوفين وتوزع الهدايا عليهم
أكدت حسنة على حسين، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بسوهاج، أن الجمعية نظمت احتفالا لـ40 من المكفوفين بنادى الأطباء فى سوهاج، وتم توزيع الهدايا عليهم وتقديم الفقرات الغنائية لهم لإدخال السرور عليهم.

وأضافت حسنة، أن الجمعية أيضاً زارت المرضى بمستشفى سوهاج الجامعى بجميع أقسامها، مشيرة إلى أن الجمعية تنظم اليوم قافلة طبية برية بناويط فى عدة تخصصات، منها "أنف وأذن وأطفال وباطنة"، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشارت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة إلى قيام الجمعية بتوزيع المساعدات العينية على الفقراء والمحتاجين عبارة عن غسالات وبوتاجازات.

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مصر 365