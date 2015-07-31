أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القمر الأزرق يضىء سماء القاهرة اليوم فى ظاهرة فلكية تحدث كل 3 سنوات

Google+ Print
القمر الأزرق يضىء سماء القاهرة اليوم فى ظاهرة فلكية تحدث كل 3 سنوات القمر الأزرق يضىء سماء القاهرة اليوم فى ظاهرة فلكية تحدث كل 3 سنوات
تشهد ظاهرة فلكية فريدة حيث يكتمل البدر للمرة الثانية فى نفس الشهر الميلادى، فيما يعرف باسم "البدر الأزرق".. ويظهر "القمر الأزرق" على محاور معبد الكرنك بالأقصر فى الساعة السادسة و40 دقيقة مساء، ويعد معبد الكرنك أنسب مكان لمشاهدة "القمر الأزرق" بالعين المجردة، حيث يعد مدرسة فلكية.

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن تعبير القمر الأزرق أو البدر الأزرق Blue Moon هو مصطلح لا يدل معناه إطلاقًا على اكتساب القمر للون الأزرق بل يدل على أن بدر القمر قد جاء مرتين خلال شهر ميلادى واحد، لافتًا إلى أن شهر يوليو الجارى كان القمر فيه بدرًا يوم 2 من يوليو، وسوف يكون القمر بدرًا للمرة الثانية غدًا 31 يوليو، وهو القمر الأزرق.

وأضاف تادرس فى تصريحات صحفية أن هذه الظاهرة قديمة عرفها القدماء من تتبعهم لأطوار القمر فكانت تأتى مرة واحدة كل سنتين أو ثلاثة سنوات، وسبب هذه التسمية مجرد عبارة مجازية مقتبسة من العبارة الإنجليزية "Once in a Blue Moon" بمعنى أنه نادرًا ما يحدث.

وأشار تادرس إلى أن سكان الأرض رأوا ظاهرة "البدر الأزرق" الأخير فى أغسطس 2012، وعليه يكون "البدر الأزرق" التالى له هو البدر الثانى لشهر يوليو 2015، وسيكون "البدر الأزرق" المقبل فى 31 يناير 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»