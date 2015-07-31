القمر الأزرق يضىء سماء القاهرة اليوم فى ظاهرة فلكية تحدث كل 3 سنوات

تشهد مصر ظاهرة فلكية فريدة حيث يكتمل البدر للمرة الثانية فى نفس الشهر الميلادى، فيما يعرف باسم "البدر الأزرق".. ويظهر "القمر الأزرق" على محاور معبد الكرنك بالأقصر فى الساعة السادسة و40 دقيقة مساء، ويعد معبد الكرنك أنسب مكان لمشاهدة "القمر الأزرق" بالعين المجردة، حيث يعد مدرسة فلكية.

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن تعبير القمر الأزرق أو البدر الأزرق Blue Moon هو مصطلح لا يدل معناه إطلاقًا على اكتساب القمر للون الأزرق بل يدل على أن بدر القمر قد جاء مرتين خلال شهر ميلادى واحد، لافتًا إلى أن شهر يوليو الجارى كان القمر فيه بدرًا يوم 2 من يوليو، وسوف يكون القمر بدرًا للمرة الثانية غدًا 31 يوليو، وهو القمر الأزرق.

وأضاف تادرس فى تصريحات صحفية أن هذه الظاهرة قديمة عرفها القدماء من تتبعهم لأطوار القمر فكانت تأتى مرة واحدة كل سنتين أو ثلاثة سنوات، وسبب هذه التسمية مجرد عبارة مجازية مقتبسة من العبارة الإنجليزية "Once in a Blue Moon" بمعنى أنه نادرًا ما يحدث.

وأشار تادرس إلى أن سكان الأرض رأوا ظاهرة "البدر الأزرق" الأخير فى أغسطس 2012، وعليه يكون "البدر الأزرق" التالى له هو البدر الثانى لشهر يوليو 2015، وسيكون "البدر الأزرق" المقبل فى 31 يناير 2018.