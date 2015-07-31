اليوم.. القوات البحرية تحتفل بوصول الفرقاطة "تحيا مصر" إلى الإسكندرية

تحتفل القوات البحرية اليوم الجمعة بتسلم الفرقاطة المصرية "تحيا مصر " من طراز فريم، من الجانب الفرنسى، بعد وصلت إلى القاعدة البحرية فى راس التين بالإسكندرية أمس الخميس، وسيتم رفع العلم المصرى عليها، ومن المقرر مشاركتها فى العرض الاحتفالى الخاص بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتعتبر الفرقاطة فريم أحد أهم القطع البحرية الحديثة التى تدخل الخدمة فى صفوف القوات البحرية، ولها قدرات كبيرة فى تأمين السواحل والمياه الاقليمية والاقتصادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى دورها الفاعل فى تأمين قناة السويس ومسارح العمليات البحرية.

ويبلغ طول الفرقاطة الجديدة 142 مترًا ووزنها 6000 طن وسلمت رسميًا إلى وزير الدفاع المصرى الفريق أول صدقى صبحى خلال احتفال نُظِّمَ فى الأحواض البحرية فى لوريان، يوم 23 يونيو الماضى خلال احتفال رسمى بحضور وزير الدفاع الفرنسى وكبار المسئولين الفرنسيين.

وتُعْتَبَر الفرقاطة "فريم" قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات ومزودة بمهبط للمروحيات، وتحمل صواريخ أرض- جو وأخرى مضادة للسفن إضافة إلى 19 "طوربيد" وأربعة رشاشات.

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