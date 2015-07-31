جيش الاحتلال الإسرائيلى يمنع المصلين دون الخمسين من دخول المسجد الأقصى

رفع الجيش الإسرائيلى حالة من التأهب القصوى تحسباً لأى احتجاجات شعبية فى الضفة الغربية، كما منع المصلين دون الخمسين من دخول المسجد الأقصى.

يشار إلى أن مصادر فلسطينية كانت قد أعلنت عن وفاة رضيع فلسطينى وإصابة ثلاثة من عائلته فجر اليوم الجمعة جراء إحراق مستوطنين إسرائيليين لمنزلهم فى نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن الطفل على سعد دوابشة عام ونصف توفى فيما أصيب والداه وشقيقه 4 أعوام بحالات حروق وصفت بأنها من الدرجة الثالثة، وحسب المصادر فإن المستوطنين أحرقوا منزلا آخر فى البلدة دون وقوع إصابات فيه.

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