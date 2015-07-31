الأمن العام يتمكن من ضبط 312 قطعة سلاح و202 قضية مخدرات فى 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصرى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، التى شُنت تنفيذا لتوجيهات مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال ٢٤ ساعة، عن ضبط ١٢٤ قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و١٨٣ قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وضبط ٢٠٢ قضية مخدرات وضبط ٥ تشكيلات عصابية، فضلا عن إعادة ٥ سيارات مسروقة.

وشملت قطع الأسلحة النارية ضبط ١١ بندقية آلية و٤٧ بندقية خرطوش و٩ طبنجات و٥٧ فرد محلى الصنع وألفين و٢٧١ طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

ونجحت قوات الأمن فى ضبط 202 قضية مخدرات شملت ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 49,980 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7,310 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,935 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 296 جراما و8820 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ٥ تشكيلات عصابية ضمت ٢٧ متهما ارتكبوا ٦ حوادث سرقة متنوعة وضبط ٥ متهمين لقيامهم بأعمال بلطجة وسرقة بالإكراه وبحوزتهم ٥ قطع سلاح أبيض.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، كما قامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.