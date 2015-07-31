أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة

Google+ Print
«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان نشرته من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من ارتفاع درجات الحرارة في الثلاثة أيام المقبلة.

وقال البيان: “من المتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها ليستمر الطقس شديد الحرارة مؤثرًا على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة العاصمة، ومما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تؤدى بدورها إلى استمرار تكون الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات ويستثنى فقط من هذا الطقس المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط مثل محافظتي الإسكندرية ومطروح.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باحتساء السوائل بقدر الإمكان، وتجنب الجلوس في الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا