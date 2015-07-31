«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان نشرته من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من ارتفاع درجات الحرارة في الثلاثة أيام المقبلة.

وقال البيان: “من المتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها ليستمر الطقس شديد الحرارة مؤثرًا على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة العاصمة، ومما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تؤدى بدورها إلى استمرار تكون الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات ويستثنى فقط من هذا الطقس المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط مثل محافظتي الإسكندرية ومطروح.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باحتساء السوائل بقدر الإمكان، وتجنب الجلوس في الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.