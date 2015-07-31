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يعالون :هجوم المستوطنين الذى ادى الى مقتل طفل فلسطينى "عمل ارهابى"

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يعالون :هجوم المستوطنين الذى ادى الى مقتل طفل فلسطينى "عمل ارهابى" يعالون :هجوم المستوطنين الذى ادى الى مقتل طفل فلسطينى "عمل ارهابى"
اعلن وزير الدفاع الاسرائيلى موشيه يعالون فى بيان ان الحريق الذى افتعله مستوطنون اسرائيليون وادى الى مقتل طفل فلسطينى ليل الخميس الجمعة فى الضفة الغربية المحتلة "عمل ارهابي".

وصرح يعالون ان "مقتل الطفل الفلسطينى عمل ارهابى ... ولن نسمح لارهابيين بالتعرض لحياة فلسطينيين"، وذلك بعد حريق اضرمه مستوطنون فى بلدة دوما جنوب نابلس وادى الى مقتل الطفل واصابة والديه بجروح.
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