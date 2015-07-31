اليوم.. مسيرة شبابية بالإسماعيلية احتفالا بقناة السويس الجديدة

أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية عن تنظيم مسيرة شبابية بمشاركة 300 شاب يمثلون 5 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والفيوم والإسماعيلية وتنطلق المسيرة صباح اليوم الجمعة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية للاحتفال المرتقب بمشروع قناة السويس الجديدة.

تأتى المسيرة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه سوف تتم إقامة مسابقات ومباريات للكرة الطائرة الشاطئية على هامش الاحتفالية التى تنظمها وتشرف عليها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة.