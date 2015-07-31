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لمريض السكر.. تعرف على أسباب شعورك بالجوع الدائم

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لمريض السكر.. تعرف على أسباب شعورك بالجوع الدائم لمريض السكر.. تعرف على أسباب شعورك بالجوع الدائم
إحساس مريض السكر بالجوع أحد مؤشرات انخفاض مستوى السكر بالجسم، مما يتسبب فى شعوره ببعض المخاوف فى أن يكون لذلك تأثير على حالته الصحية.

حول يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إن هناك بعض الأمراض المصاحبة لمرض السكر مثل مشاكل الغدد الكظرية والغدة الدرقية أو التى تحدث نتيجة مضاعفات السكر مثل اضطرابات حركة الأمعاء وهو ما قد يتسبب فى الشعور بالجوع.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا: "أثبتت بعض الدراسات والأبحاث العلمية والتى أجريت على مرضى السكر من النوع الثانى من خلال إخضاعهم للشعور بالجوع لفترة لاحظوا زيادة فى إفراز الأنسولين فى جسمهم، نتيجة فقدان كثير منهم للوزن، وهذا يجعله يساعد فى ضبط مشتوى السكر بالدم، ولذلك أوصى العلماء من خلال هذه الدراسة بضرورة تناول مريض السكر طعام صحيا وبشكل متوازن وألا يزيد معدل ما يحصل عليه من سعرات عن 800 سعر حرارى يوميا.

لذلك ينصح د. السبعاوى، قائلا: "يجب على مرضى السكر فى حالة ملاحظهم زيادة الشعور بالجوع، بضرورة قياس مستوى السكر من خلال جهاز قياس السكر المنزلى، لمعرفة نسبة السكر بالجسم، كما يجب على الذهاب على الفور للذهاب للطبيب لمعرفة السبب ذلك".

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