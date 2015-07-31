اضطراب النوم عند الأطفال يصيبهم بضعف المناعة

"نم مبكرًا واستيقظ مبكرًا".. الجملة التى طالما رافقت مرحلة الطفولة لدى الأجيال السابقة، فقديمًا كانت الأمهات تحرص بصورة كبيرة على نوم أطفالهن فى الساعات المبكرة من الليل، ليتمكنوا من الاستيقاظ مع بزوغ أشعة الشمس فى اليوم التالى.

ولكن مؤخرًا بدأ هذا الأمر ينحصر فى فترة الدراسة فقط، أما فى فترة الإجازات قد يظل الطفل مستيقظًا طوال الليل، وعن الآثار السلبية لتأخر النوم والاستيقاظ عند الأطفال، يحدثنا فى السطور التالية أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم.

اضطراب النوم يضعف مناعة الأطفال

تأخر النوم يصيب الطفل بأعراض جسمانية ظاهرة

>يؤكد سالم أن عدم حصول الطفل على عدد ساعات كافية من النوم يوميًا، يعد من أهم الأسباب التى تؤدى لضعف مناعته، ورفع فرص إصابته بالعديد من الأمراض المعدية، والسبب يرجع لاضطراب وظائف الجسم وخلل هرمونات النمو، نتيجة لعدم حصوله على قسط كافٍ من النوم فى ساعات الليل الأولى، والتى تفرز خلالها تلك الهرمونات.>أهم الآثار السلبية التى يتعرض لها الطفل كنتيجة مباشرة لعدم حصوله على ساعات كافية من النوم ليلا، هى تلك الأعراض التى تظهر على طبيعة بشرته، فتبعا لرأى سالم العادات غير الصحية لنوم الأطفال تصيبهم بالهالات سوداء تحت العين وشحوب البشرة.