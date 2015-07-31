بالصور.. لافتات قناة السويس الجديدة تنتشر بمداخل مدينة الإسماعيلية

انتشرت الأعلام ولافتات قناة السويس الجديدة فى مداخل والشوارع الرئيسة بمدينة الإسماعيلية، قبل أسبوع من افتتاح القناة الجديدة فى 6 أغسطس.

ووضعت هيئة قناة السويس لافتات تشير إلى موعد الافتتاح ومدى فخر المصريين بإنجاز حفر القناة فى عام واحد، فيما انشغل عمال مجالس أحياء المدينة بتعليق الأعلام وتجميل مداخل الإسماعيلية، وخاصة طريقى الدائرى ونمرة 6 اللذين حظيا بالنسبة الأكبر من التجميل.

وعدلت إدارة مرور الإسماعيلية لافتاتها الإرشادية للإشارة إلى الطريق المؤدى إلى معدية نمرة 6، ليتحول إلى طريق قناة السويس الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة التى تنشأ حاليًا شرق القناة.

كما انتشرت الأعلام على واجهات المنازل بحى الشيخ زايد، بوسط المدينة وبعض المحلات بالشارع التجارى.

ويواصل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، متابعة أعمال التزيين والتجميل والتطوير لاستقبال افتتاح قناة السويس الجديدة.

' target='_blank'>- مميش: مشروع قناة بورسعيد سيستغرق 5 شهور لرفع 17 مليون متر مكعب رمال