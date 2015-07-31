أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. لافتات قناة السويس الجديدة تنتشر بمداخل مدينة الإسماعيلية

Google+ Print
بالصور.. لافتات قناة السويس الجديدة تنتشر بمداخل مدينة الإسماعيلية بالصور.. لافتات قناة السويس الجديدة تنتشر بمداخل مدينة الإسماعيلية
انتشرت الأعلام ولافتات قناة السويس الجديدة فى مداخل والشوارع الرئيسة بمدينة الإسماعيلية، قبل أسبوع من افتتاح القناة الجديدة فى 6 أغسطس.

ووضعت هيئة قناة السويس لافتات تشير إلى موعد الافتتاح ومدى فخر المصريين بإنجاز حفر القناة فى عام واحد، فيما انشغل عمال مجالس أحياء المدينة بتعليق الأعلام وتجميل مداخل الإسماعيلية، وخاصة طريقى الدائرى ونمرة 6 اللذين حظيا بالنسبة الأكبر من التجميل.

وعدلت إدارة مرور الإسماعيلية لافتاتها الإرشادية للإشارة إلى الطريق المؤدى إلى معدية نمرة 6، ليتحول إلى طريق قناة السويس الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة التى تنشأ حاليًا شرق القناة.

كما انتشرت الأعلام على واجهات المنازل بحى الشيخ زايد، بوسط المدينة وبعض المحلات بالشارع التجارى.

ويواصل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، متابعة أعمال التزيين والتجميل والتطوير لاستقبال افتتاح قناة السويس الجديدة.

' target='_blank'>- مميش: مشروع قناة بورسعيد سيستغرق 5 شهور لرفع 17 مليون متر مكعب رمال

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365