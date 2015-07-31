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حوادث الدلتا: مبادرة "اليوم السابع" الشرارة لوضع الصحف الإقليمية فى بؤرة الاهتمام

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حوادث الدلتا: مبادرة "اليوم السابع" الشرارة لوضع الصحف الإقليمية فى بؤرة الاهتمام حوادث الدلتا: مبادرة "اليوم السابع" الشرارة لوضع الصحف الإقليمية فى بؤرة الاهتمام
قال محمد شتا رئيس مجلس إدارة جريدة الدلتا بالغربية، إن مبادرة اليوم السابع الخاصة بالصحف الإقليمية؛ هى مبادرة فريدة من نوعها، وأنها أول جريدة فى تهتم بالصحف الإقليمية وكواليسها والمعاناة التى تقابل العاملين فيها.

وأضاف شتا، نأمل أن تكون هذه المبادرة هى الشرارة الأولى لوضع هذه الصحف داخل بؤرة الاهتمام وتذليل العقبات أمامها، لتمارس دورها على الوجه الأكمل فى خدمة المواطنين، الذين يضعون عليها آمالاً عريضة فى حل مشاكلهم والعقبات التى تقابلهم .

وأكد محمد شتا، أن جريدة حوادث الدلتا أول جريدة متخصصة على مستوى محافظات الدلتا الخمس فى الحوادث، حيث تصدر أول كل شهر بصفة منتظمة رغم المعاناة التى تواجهها، فى حين توقفت العديد من الصحف عن الإصدار خاصة بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف شتا، نحن لا نهتم بالحوادث فقط، ولكن نقوم بعمل تحقيقات ميدانية للمشاكل التى تهم المواطن فى الدلتا، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاكل التى تواجه المواطن البسيط، حيث نكون صوته عند المسئول عن طريق النشر ومتابعة ما بعد النشر.

وقال، هدفنا ليس نشر الجريمة واللعب على الغرائز، ولكن الحد منها عن طريق التوعية وإبراز العواقب الوخيمة لمرتكبى الجرائم، والمصير الذى يكون بانتظارهم، وهدفنا التنبيه وليس التشهير.

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مصر 365

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