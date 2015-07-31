فلسطين: وفاة رضيع وإصابة 3 جراء إحراق مستوطنين إسرائيلين لمنزلهم فى نابلس

أعلنت مصادر فلسطينية عن وفاة رضيع فلسطينى وإصابة ثلاثة من عائلته فجر اليوم الجمعة جراء إحراق مستوطنين إسرائيليين لمنزلهم فى نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت فى منزل سكنى فى بلدة دوما قرب نابلس وتضمنت كتابة شعارات عنصرية على جدران المنزل تنادى بالانتقام والموت للعرب بعد إشعال النار بداخله.

وأوضحت المصادر أن الطفل على سعد دوابشة عام ونصف توفى فيما أصيب والديه وشقيقه 4 أعوام بحالات حروق وصفت بأنها من الدرجة الثالثة، وحسب المصادر فإن المستوطنين احرقوا منزلا أخرا فى البلدة دون وقوع إصابات فيه.

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