الحكومة الليبية المؤقتة تدعو أبناء الكفرة إلى ضبط النفس

دعت الحكومة الليبية المؤقتة كافة أبناء مدينة الكفرة إلى ضبط النفس والاحتكام للعقل وعدم الانجرار خلف الصراعات التي يخسر فيها الرابح.

وطالبت الحكومة في بيان لها على موقعها الرسمى اليوم، كافة المتقاتلين بالمدينة بإعطاء الفرصة للحكماء والأعيان للتدخل ونزع فتيل الأزمة، من أجل تفويت الفرصة على أعداء الوطن، ودعت الحكومة الجميع إلى التعاون والتنسيق مع القيادة العامة للجيش المتمثلة في آمر المنطقة العسكرية الكفرة.

وجددت الحكومة دعوتها لكافة أبناء ليبيا بعدم استخدام السلاح لفض النزاعات، مطالبة إياهم بالولوج للمساعي السلمية التى تبذل من الخيرين لحل كافة الأزمات التي تمر بها ليبيا، وتشهد مدينة الكفرة اشتباكات مسلحة منذ السبت الماضى، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.

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