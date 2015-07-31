مجلس النواب الليبى: الأحكام الصادرة فى حق 37 من قبل الاستئناف باطلة

جدد مجلس النواب الليبى موقفه بأن الوضع فى المناطق التى وصفها بـ "المختطفة" لا يسمح بإقامة محاكمات عادلة فى ظروف قضائية صحية من شأنها إحقاق الحق ورد المظالم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المجلس فى بيان له إن الأحكام الصادرة فى حق سبعة وثلاثين مواطنًا ليبيا يرزحون فى سجون خارجة عن سلطة الدولة الشرعية وغير خاضعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة هى أحكام باطلة شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذى تمَّ استصداره تحت الظروف ذاتها.
وحذَر البيان مَن وصفهم بـ "الميليشيات المسلحة " من مغبة الإقدام على تنفيذ هذه الأحكام "الإعدام" ووعد مجلس النواب بمحاسبة كل مَن تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين دون ضمان المحاكمة العادلة.