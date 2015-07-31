مجلس النواب الليبى: الأحكام الصادرة فى حق 37 من قبل الاستئناف باطلة

جدد مجلس النواب الليبى موقفه بأن الوضع فى المناطق التى وصفها بـ "المختطفة" لا يسمح بإقامة محاكمات عادلة فى ظروف قضائية صحية من شأنها إحقاق الحق ورد المظالم.

وقال المجلس فى بيان له إن الأحكام الصادرة فى حق سبعة وثلاثين مواطنًا ليبيا يرزحون فى سجون خارجة عن سلطة الدولة الشرعية وغير خاضعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة هى أحكام باطلة شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذى تمَّ استصداره تحت الظروف ذاتها.

وحذَر البيان مَن وصفهم بـ "الميليشيات المسلحة " من مغبة الإقدام على تنفيذ هذه الأحكام "الإعدام" ووعد مجلس النواب بمحاسبة كل مَن تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين دون ضمان المحاكمة العادلة.