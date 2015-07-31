رئيس الأركان اليمنى: تحرير صنعاء من أولويات القوات الموالية للشرعية

أكد اللواء محمد المقدشى رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة اليمنية أن نهاية مليشيات الحوثيين وصالح باتت وشيكة والمقاومة الشعبية او القوات الموالية للشرعية فى طريقها إلى تحقيق الحسم العسكرى وهو ما سيقلب المعادلة القائمة فى البلاد.

وأوضح المقدشى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن المقاومة الشعبية على وشك تحقيق الحسم فى محافظة لحج واستعادة السيطرة على قاعدة العند العسكرية، وقال إنه تم إحكام السيطرة على مديريات عدن كافة، مشيرا الى أن هناك جيوبا صغيرة لا تزال متبقية للمتمردين لكنها لا تمثل تهديدا ، وأن الانقلابيين يتعرضون لعملية استنزاف يومية من جانب المقاومة فى كل من الضالع ومأرب وتعز.

وأكد رئيس الأركان أن تحرير العاصمة صنعاء يعد من أولويات القوات المؤيدة للشرعية وسيتم استعادتها من قبضة الانقلابيين قريبا.

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