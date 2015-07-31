أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدا.. "جنايات شمال القاهرة" تستكمل محاكمة سيدة المطار

Google+ Print
غدا.. "جنايات شمال القاهرة" تستكمل محاكمة سيدة المطار غدا.. "جنايات شمال القاهرة" تستكمل محاكمة سيدة المطار
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، غدا السبت محاكمة ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار".

وذلك بعد أن أجلت المحكمة الجلسة السابقة لتقديم الطلبات، ومنها استخراج الشهادات التى طلبها الدفاع وإعلان الشهود وخبراء اتحاد الإذاعة مع استمرار حبس المتهمة.

كان النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، قد أحال ياسمين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام جنايات القاهرة، فى اتهامها بالتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى - مطار القاهرة - واصفًا الاعتداء على الوظائف العامة والموظفين العموميين بجريمة فى حق الوطن.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن ياسمين محيى الدين النرش، توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على متن طائرة إلى مدينة الغردقة يوم 28 أبريل الماضى، ووصلت متأخرة عن الموعد المحدد لدخول مهبط الطائرات، وبدأت فى إثارة الفوضى عقب إعلامها بتأجيل رحلتها وأهانت موظفى شركة للطيران بالقول والتهديد والإشارة فتم إبلاغ شرطة السياحة بالمطار، وتوجه إليها أحد الضباط المختصين لتحرير محضر، إلا أنها تمادت فى غيها واستعملت القوة والعنف لمنعهم من تحرير المحضر، وبضبطها وتفتيشها بواسطة الشرطيات عثر فى حقيبة يدها وأمتعتها على 5 قطع حشيش.

وفرغت النيابة العامة محتويات الأسطوانة المدمجة المرفقة بالتحقيقات وتبين احتواؤها على تسجيلات مرئية ومسموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف مع الضابط وتهديدها له بإلحاق الأذى به، فضلا عن خلع ملابسها والكشف عن أجزاء من جسدها وإتيانها أفعالا خادشة للحياء فى صالة المطار، وأقرت المتهمة فى تحقيقات النيابة العامة بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد بتعديها على الضابط فوجهت لها النيابة تهمة ارتكاب جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهى حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الشرطة بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأدية وظائفهم، والفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»