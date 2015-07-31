غدا.. "جنايات شمال القاهرة" تستكمل محاكمة سيدة المطار

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، غدا السبت محاكمة ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار".

وذلك بعد أن أجلت المحكمة الجلسة السابقة لتقديم الطلبات، ومنها استخراج الشهادات التى طلبها الدفاع وإعلان الشهود وخبراء اتحاد الإذاعة مع استمرار حبس المتهمة.

كان النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، قد أحال ياسمين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام جنايات القاهرة، فى اتهامها بالتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى - مطار القاهرة - واصفًا الاعتداء على الوظائف العامة والموظفين العموميين بجريمة فى حق الوطن.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن ياسمين محيى الدين النرش، توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على متن طائرة إلى مدينة الغردقة يوم 28 أبريل الماضى، ووصلت متأخرة عن الموعد المحدد لدخول مهبط الطائرات، وبدأت فى إثارة الفوضى عقب إعلامها بتأجيل رحلتها وأهانت موظفى شركة مصر للطيران بالقول والتهديد والإشارة فتم إبلاغ شرطة السياحة بالمطار، وتوجه إليها أحد الضباط المختصين لتحرير محضر، إلا أنها تمادت فى غيها واستعملت القوة والعنف لمنعهم من تحرير المحضر، وبضبطها وتفتيشها بواسطة الشرطيات عثر فى حقيبة يدها وأمتعتها على 5 قطع حشيش.

وفرغت النيابة العامة محتويات الأسطوانة المدمجة المرفقة بالتحقيقات وتبين احتواؤها على تسجيلات مرئية ومسموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف مع الضابط وتهديدها له بإلحاق الأذى به، فضلا عن خلع ملابسها والكشف عن أجزاء من جسدها وإتيانها أفعالا خادشة للحياء فى صالة المطار، وأقرت المتهمة فى تحقيقات النيابة العامة بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد بتعديها على الضابط فوجهت لها النيابة تهمة ارتكاب جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهى حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الشرطة بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأدية وظائفهم، والفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء.