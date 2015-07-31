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محافظ المنوفية يقود ماراثون الدراجات تحت شعار "مصر بتفرح"

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محافظ المنوفية يقود ماراثون الدراجات تحت شعار "مصر بتفرح" محافظ المنوفية يقود ماراثون الدراجات تحت شعار "مصر بتفرح"
تنظم محافظة المنوفية ماراثون للدراجات تحت شعار " بتفرح" بشوارع مدينة شبين الكوم فى الثامنة من صباح اليوم الجمعة بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة، فى إطار احتفالات محافظة المنوفية بافتتاح قناة السويس.

يشارك فى الماراثون أكثر من 250 شابا وفتاة، حيث ينطلق الماراثون من الاستاد الرياضى بشبين الكوم مرورا بشوارع هشام بركات (شارع الاستاد) والجلاء البحرى وجمال عبد الناصر.

يذكر أن المحافظة قامت بتزيين معظم الشوارع بالأعلام واللافتات المدون عليها تاريخ افتتاح القناة وعبارات مؤيدة للمشروع، ومعبرة عن فرحة الشعب به.

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مصر 365

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