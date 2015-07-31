للأمهات.. علشان تحافظى على جلد طفلك غيرى الحفاض كل 4 ساعات

الاهتمام بجلد الطفل أحد الأشياء الضرورية التى يجب على الأم مراعاتها، لتفادى تعرضه لبعض الأضرار الصحية مثل الإصابة بالحساسية الجلدية والالتهابات.

حول ذلك يقول الدكتور أمين عامر أستاذ أمراض الجلدية التناسلية والتجميل والليزر بطب الزقازيق، إنه يجب على الأمهات الاهتمام بتغيير حفاض الطفل، كل أربع ساعات لعدم تعرض جلد طفلها للإصابة بالحساسية أو الالتهابات الجلدية، والتى يطلق عليها حساسية الحفاض التى تصيب الطفل، نتيجة ارتدائه الطفل للحفاض لفترة طويلة من الوقت دون تغير.

ويستكمل د. أمين، قائلا "يفضل عدم وضع كريمات التى تحتوى على الكورتيزون للطفل حديث الولادة، خاصة فى أول أربعة أسابيع من عمره، كما يجب عدم وضع الدهانات الشخصية التى تستعملها الأم للطفل، نظرا لأن مناعة جلد الطفل تكون ضعيفة ورقيقة غير مماثلة وتختلف عن طبيعة جلد الأم.

ويتابع د. أمين قائلا "يجب على الأمهات عدم استعمال المناديل المبللة التى تحتوى على كحول على جلد الطفل، لتفادى حدوث الالتهابات بجلد الطفل".