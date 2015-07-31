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"هندسة الإسكندرية" تحتفل بافتتاح قناة السويس من الأحد إلى الأربعاء

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"هندسة الإسكندرية" تحتفل بافتتاح قناة السويس من الأحد إلى الأربعاء "هندسة الإسكندرية" تحتفل بافتتاح قناة السويس من الأحد إلى الأربعاء
تنظم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة أسبوعاً احتفالياً، بدءًا من الأحد المقبل وحتى الأربعاء، بعقد ندوات تثقيفية عن مكانة وماراثون رياضى وخدمات عامة للكلية.

وقال الدكتــور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة، إن الاحتفالية تتضمن ندوة تثقيفية تقام يوم الأحد بعنوان "مصر المكان والمكانة" يتحدث فيها العميد أسامة محمد الجمال، ويخصص يوم الاثنين للخدمة العامة للطلاب تحت شعار "كن وطنياً" يشارك فيه الطلاب فى أعمال تطوير وتجميل الكلية، كما تتضمن الاحتفالية عرضاً لفيلم وثائقى عن تاريخ القناة يوم الثلاثاء، ثم تختتم الاحتفالية يوم الأربعاء بماراثون رياضى يشارك فيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، يبدأ من سيدى جابر طريق الكورنيش حتى كلية الهندسة.

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مصر 365

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